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محمود فارس يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل تحضيراته الفنية المقبلة

السبت 04/أبريل/2020 - 05:28 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أوضح الفنان محمود فارس أنه يعكف، حاليًا على التحضير لأكثر من عمل سينمائي خلال الفترة المقبلة، بجانب مشاركته في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال.

وقال محمود فارس في تصريح لـ "الفجر الفني" إنه يحضر لأكثر من عمل سينمائي وذلك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم وإذا تحسنت الأوضاع الحالية سوف تتم التحضيرات خلال رمضان.

وأشار إلى أنه يحضر لفيلم جديد وكان من المفترض أن نبدأ فيه خلال شهر رمضان وحاليًا بقوم بتصوير مسلسل الفتوة"، مضيفًا: "بحب ياسر جلال لأنه كان وش الخير علي في ظل الرئيس، واعتقد أن التصوير سيستمر حتى الشهر الكريم".

وتابع: "وأحب العمل مع المخرج حسين المنباوي وأحترم شغله جدًا وهذه هي المرة الأولى التي نتعاون فيها سويًا ومرتاح معه في البلاتوه".

واستطرد فارس حديثه قائلًا أما عن الأستاذ هاني سرحان فهذا هو التعاون الثالث بيننا بعد نجاح الأب الروحي وقيد عائلي، كما أحضر لفيلم ورقة الجمعية والذي سيعرض في عيد الفطر المقبل.

وعما إذا كانت لديه مخاوف من عرض المسلسل خلال شهر رمضان في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب فيروس كورونا، أكد أن الاقبال سيكون كبيرأ على مشاهدة المسلسلات هذا العام، لأن الجميع سيكون متواجد أغلب الوقت أمام الشاشات التلفزيونية.

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