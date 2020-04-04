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خبير عن "علاج كورونا": يجب أن نتفرق لننتصر

السبت 04/أبريل/2020 - 04:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
كشف الدكتور حسن المزين، خبير التدريب وتطوير الذات والتفكير الإبداعي، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا دون علاج، لافتا إلى أنه حتى الآن لايوجد دواء لهذا الوبا،ء وهناك 47 دولة تعكف للوصول إلى حل.
وأضاف "المزين"، خلال مداخلة عير "سكايب" لبرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، الجمعة، أنالعالم يعيش مرحلة صعبة في الحياة ولأول مرة في الحياة يجب أن نتفرق لننتصر، لافتا إلى أن الخوف من الوباء نعمة من عند ربنا.

وأشار خبير التدريب وتطوير الذات، إلى أنه عند الخوف نتخذ اجراءات للإنقاذ، وهذا الشيء طبيعي وإجباري في الحياة، وللخوف رسالة نبيلة في مواجهة هذه الجائحة، وهو أن يلتزم الناس البيوت، مضيفا أنه لا يوجد علاج حتى الآن للفيروس والعالم كله يجتمع الآن للوصول لحل.

وتابع:"الشيء اللي في أيدينا الأن الجلوس في البيت، واللي مش خايف على نفسه يخاف على أهله فالموضوع في غاية الخطورة".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سجلته مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما أعلن عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيعلن عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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