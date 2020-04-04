خبير عن "علاج كورونا": يجب أن نتفرق لننتصر

كشف الدكتور حسن المزين، خبير التدريب وتطوير الذات والتفكير الإبداعي، عن كيفية مواجهة فيروس كورونا دون علاج، لافتا إلى أنه حتى الآن لايوجد دواء لهذا الوبا،ء وهناك 47 دولة تعكف للوصول إلى حل.

وأضاف "المزين"، خلال مداخلة عير "سكايب" لبرنامج "من مصر" الذي يعرض عبر فضائية "cbc"، الجمعة، أنالعالم يعيش مرحلة صعبة في الحياة ولأول مرة في الحياة يجب أن نتفرق لننتصر، لافتا إلى أن الخوف من الوباء نعمة من عند ربنا.



وأشار خبير التدريب وتطوير الذات، إلى أنه عند الخوف نتخذ اجراءات للإنقاذ، وهذا الشيء طبيعي وإجباري في الحياة، وللخوف رسالة نبيلة في مواجهة هذه الجائحة، وهو أن يلتزم الناس البيوت، مضيفا أنه لا يوجد علاج حتى الآن للفيروس والعالم كله يجتمع الآن للوصول لحل.





وتابع:"الشيء اللي في أيدينا الأن الجلوس في البيت، واللي مش خايف على نفسه يخاف على أهله فالموضوع في غاية الخطورة".