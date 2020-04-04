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كورونا يهدد انضمام حكيمي لريال مدريد في الميركاتو الصيفي

السبت 04/أبريل/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الجمعة عن فشل المفاوضات بين ريال مدريد وأشرف حكيمي بشأن انتقال الأخير لصفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات ريال مدريد وأشرف حكيمي
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن سير المفاوضات بين أشرف حكيمي وإدارة ريال مدريد الإسباني قد توقفت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إسبانيا وتوقف مسابقة الليجا.

وقال مصدر مطلع على قضية عودة أشرف حكيمي الى ريال مدريد: "نحن لا نعرف حتى الآن ما الذي سنفعله".

ويلعب حكيمي معاراً منذ موسمين في صفوف بورسيا دورتموند، على أن تنتهي فترة إعارته هذا الصيف، في حين يخطط النادي الملكي لعودة اللاعب وتجديد عقده لمدة 5 سنوات.

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