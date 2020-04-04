خطوة واحدة تفصل تشيلسي من التعاقد مع نجم برشلونة

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية:"قطع نادي تشيلسي الإنجليزي خطوة جديدة في طريقه للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ بعد أن تواصل ممثلي تشيلسي مؤخرًا مع كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، من أجل بحث حسم الصفقة".



