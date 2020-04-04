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خطوة واحدة تفصل تشيلسي من التعاقد مع نجم برشلونة

السبت 04/أبريل/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع نجم نادي برشلونة الاسباني اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو المعار لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية:"قطع نادي تشيلسي الإنجليزي خطوة جديدة في طريقه للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ بعد أن تواصل ممثلي تشيلسي مؤخرًا مع كيا جورابشيان، وكيل كوتينيو، من أجل بحث حسم الصفقة".

وأضافت الصحيفة:"العلاقة الجيدة بين جورابشيان ومسؤولي البلوز ستدعم عملية انتقال كوتينيو إلى ملعب ستامفورد بريدج رغم وجود أندية أخرى من البريميرليج ترغب في ضم اللاعب البرازيلي حيث ستكون القيمة المنتظرة للصفقة ستتراوح بين 60 و80 مليون يورو".

يذكر أن اللاعب الدولي البرازيلي كوتينيو قد انضم لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018 قادما من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ قدره 160 مليون يورو ليقوم النادي الكتالوني بالاستغناء عن اللاعب علي سبيل الأعارة لصفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني هذا الموسم.

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