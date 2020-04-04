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محمد جمعة لـ"لفجر الفني": أحضر لأكثر من أغنية كهدية لجمهوري بعد انتهاء أزمة "كورونا".. وأتوقع زيادة نسب المشاهدات في رمضان (حوار)
السبت 04/أبريل/2020 - 06:14 ص
حوار/ لمياء علي
فنان أبدع في تجسيد الأدوار الصعبة، وفاجأ جمهوره مؤخرُا بأنه متعدد المواهب بدءًا من التميز في التمثيل لإبداعه في الكتابة ومؤخرًا الغناء، قدم لنا عدة شخصيات ظلت عالقة في أذهان الجمهور وأبرزها "عم ضياء" بجملته الشهيرة كله رايح وبات الجميع يرددونها، هو الفنان محمد جمعة.
والتقى "الفجر الفني" بالفنان محمد جمعة في حوار خاص، تحدث لنا من خلاله عن أمور كثيرة هامة.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. حدثنا كيف جاءت ردود الافعال على دورك في مملكة إبليس؟
مملكة إبليس هو عمل مختلف ويرقى للأعمال العالمية آن لم يكن أعظم من أعمال عالمية كثيرة وردود الأفعال كانت أكثر من رائعة.
ما الذي لفت انتباهك لهذا العمل.. وما الذي يميزه عن باقي الاعمال؟
كنت أتمنى أن أعمل في عالم أمين راضي كما أطلق عليه وأسميه لأنه لا يكتب سيناريو وحوار ولكنه يكتب عالمًا مختلفًا.
حدثنا عن تحضيراتك المقبلة والأعمال التي ستشارك من خلالها في السباق الرمضاني؟
أشارك في السباق الدرامي الرمضاني بثلاثة أعمال وهي "هجمة مرتدة"، "البرنس والنهاية" وأجسد دور صحفي في هجمة مرتدة، مع أحمد عز، وكواليس العمل معه أكثر من رائعة.
هل تقلقك المشاركة في السباق الرمضاني في ظل انشغال الجمهور بأزمة كورونا؟
أزمة "كورونا" عالمية وأتوقع زيادة نسب المشاهدات؛ وذلك لالتزام الناس داخل منازلهم وأيضًا لأن الفن هو عنصر الترفيه الرئيسي للجمهور.
محمد جمعة أطل على جمهوره وهو يغني.. هل هناك أي تحضيرات غنائية قريبة؟
ردود الأفعال فاجأتني وسعدت كثيرًا بها، وبالفعل أحضر الآن لأكثر من أغنيه وستكون بمثابة هدية ومفاجأث للجمهور بعد انتهاء الأزمة الراهنة.
أيهم تفضل.. محمد جمعة الممثل أم المغني ام الكاتب؟
أفضل دائمًا محمد جمعه الفنان.
كيف تقضي وقتك في ظل الحجر المنزلي؟
أقضي وقت الحظر برفقة ابني وأسرتي وأقوم بمشاهدة الأعمال الفنية المختلفة.
وماهي المواهب التي اكتشفتها بداخلك بفضل الجلوس بالمنزل وعدم الخروج؟
في الحقيقة، من أكثر المواهب التي اكتشفت وجودها بداخلي هي أنني عندي قدرة على الصبر.
وبماذا تنصح جمهورك لتفادي خطر فيروس كورونا؟
أنصح الجميع بالالتزام في المنازل والأخذ بتوجيهات الدولة بشكل عام.
هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن كورونا هي غضب من الله بسبب ابتعاد الناس عن أمور دينها؟
احترم كل الآراء، فمن يرى أنها غضب من الله احترمه ومن يري أنها مؤامرة احترمه ومن يري أنها غضب الطبيعه احترمه، ولكن بالنهاية ومن المؤكد أننا في أزمه كبيرة وعلينا أن ندعو الله جميعا أن تنتهي بخير.