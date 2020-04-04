صحيفة إسبانية تكشف عن اتفاق نيمار مع برشلونة

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كشفت بعض التقارير الإسبانية في الساعات الماضية عن اتفاق بين نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نادي برشلونة الإسباني للإنضمام إلى الفريق الكتالوني.



ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن في عام 2019 ابرم برشلونة اتفاقاً مع نيمار من اجل منعه من الذهاب إلى ريال مدريد، وكان وعد البارسا لنيمار "ستأتي هذا العام 2019، أو العام القادم 2020.



حيث أن الاتفاق تم في اجتماع بين البارسا ونيمار في فندق ARTS في برشلونة، وهذا ما قد يؤكد اقتراب البرازيلي من ارتداء قميص النادي الكتالوني مجددا.



يذكر أن نيمار قد رحل عن فريق برشلونة في صيف موسم 2017 إلى نادي باريس سان جيرمان بعد كسر الشرط الجزائي في عقده.

