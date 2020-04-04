وائل جسار لـ"الفجر الفني: يشرفني أن أكون من أوائل الفنانين اللبنانيين الذين غنوا في السعودية.. و"ستوديو الفن" كان يعتمد على وجود الأكاديميين (حوار)





"الفجر الفني"









هو فنان عشقته القلوب العربية ولاسيما المصرية، يتمتع بصوت هادئ وحنون ويبدع في تقديم الأغاني الرومانسية والدرامية وغيرها من أجمل الأغاني، حققت هذه الأعمال نجاحات منقطعة النظير وبات الجمهور يرددها عن ظهر قلب، هو الفنان اللبناني وائل جسار.والتقىبوائل جسار وذلك من خلال حوار خاص وتحدث معنا في أمور كثيرة أبرزها كيف يأخذ احتياطاته ضد كورونا وهل اختلفت البرامج الحالية عن ستوديو الفن وعن رأيه في التطور الهائل الذي اجتاح المملكة العربية السعودية من خلال موسم الرياض.وأعرب جسار عن سعادته بنجاح أغنيات التتر الخاص بمسلسل "ختم النمر" وأنه تلقى عدة تعليقات رائعة من الجمهور الذي أحب أغنياته كثيرًا وكانت ردود الأفعال غير متوقعة، ولاسيما وأن العلاقة التي تجمعه بالشعب المصري وطيدة وفريدة من نوعها وقديمة جدُا منذ 19 عامًا.وعن رأيه في التطور الذي حدث في المملكة العربية السعودية وموسم الرياض، أكد على أن السعودية بلد راقي ومميز وكان موسم الرياض، لافتة جميلة منهم، وأنه تشرف لكونه من أوائل الفنانين اللبنانيين الذين قاموا بالغناء في السعودية.وعما إذا كان هناك فرق بين برامج المواهب الحالية وستوديو الفن، أوضح أن بالفعل هناك اختلاف وكل زمن وله طريقة، حيث أن ستوديو الفن كان قائم على وجود الأكاديميين والاخصائيين في انتقاء الأصوات وليس الفنانين فقط.وأما عن تأثير السوشيال ميديا على متابعة القنوات الفضائية شدد على أنها أصبحت مهمة وسريعة الانتشار ولكنها لم تلغي أهمية القنوات الفضائية ومتابعة الأغاني عليها.وعن شبح كورونا الذين يهدد الجميع في الفترة الحالية، عقب جسار عليه وقال إنه مرض خطير ويتمنى أن يبعده الله عن كل الشعوب بكافة أنحاء العالم، وأنه دائمًا ما يأخذ احتياطاته ويقوم بتعقيم أسرته المكونة من أبنائه وزوجته وينصحهم بعدم الخروج لأن هذا المرض يعتبر خطير وفتاك.وبخصوص المقولة السائدة والتي ترى أن الفن أصبح مهنة من لا مهنة له، أشار إلى أن هناك تعدي علي الفن من قبل عدد كبير من الفنانين، ممن يعتقدون انه مجرد تسلية وتجارة ولكنه رسالة سامية ولايستطيع اي شخص أن يغني بل يجب انتقاء الكلمة والصوت والأداء.