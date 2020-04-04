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قبل الخروج.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

السبت 04/أبريل/2020 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، على موقعها الرسمي، بيانًا بدرجات الحرارة، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 4 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، محذرة من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالآتي:
القاهرة الكبرى
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الوجه البحري
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 19 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 18 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 14 والعظمى 34 

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 21 والعظمى 33 

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 19 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 18 والعظمى 30 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37 

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 38 

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 38 

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 21 والعظمى 36 

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 37.

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