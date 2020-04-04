نائب رئيس الاتحاد الأوربي يكشف تفاصيل استكمال بطولة دوري الأبطال

صرح ميشيل أوفا نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن مستقبل بطولة دروي أبطال أوروبا والدوري الاوربي بعد أن توقفت لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في الدول الأوربية و العالم.



وقال ميشيل:" الأولوية المطلقة بالنسبة لليويفا هي الصحة العامة الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء الماضي مع الاتحادات الـ55 التي يمثلها يويفا، لتمديد الموسم حتى هذا الصيف، إذا اقتضت تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد ذلك سيتم السماح لأي نادي إذا حصل على تفويض من حكومة بلاده، بالمنافسة في البطولات الأوروبية حتى لو انتهى الأمر بإلغاء موسم الدوري المحلي في بلاده".



وأضاف أوفا:"إذا تم إلغاء دوري محلي بسبب مرسوم حكومي يقضي بتعليق النشاط الرياضي في البلاد، فلن يتمكن النادي من اللعب في المسابقات الأوروبية. لكن إذا كانت هناك إمكانية للتدريب والمنافسة، حتى وإن تم استبعاد استئناف الدوري، فيمكن للنادي المشاركة في البطولات الأوروبية لكن رغبة الاتحادات الوطنية والدوريات المحلية هي اللعب مرة أخرى. نحن نركز على تحقيق هذه الرغبة المشتركة وليس حول الاستثناءات".

