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مدافع يوفنتوس يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

السبت 04/أبريل/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
دخل المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع النادي المرينجي.

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية:"هناك كواليس كثيرة وهي عرض خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس على ريال مدريد وان وكيل اللاعب مينو رايولا أثناء مفاوضاته مع إدارة ريال مدريد حول مستقبل الحارس ألفونس أريولا، قام بعرض ماتياس دي ليخت على الفريق الملكي للتعاقد معه خلال الفترة الماضية".

وأضافت الصحيفة:"رايولا يحاول العثور على وجهة جديدة لدي ليخت الذي لم يتأقلم مع يوفنتوس، والذي يمكن أن يكون من أهم البدائل للقائد الحالي سيرجيو راموس رايولا ناقش مستقبل الحارس أريولا الذي يلعب على سبيل الإعارة للميرنجي حتى نهاية الموسم، قادمًا من باريس سان جيرمان، لكنه لا يستبعد الانتقال بشكل نهائي أيضا".

يذكر أن المدافع الدولي الهولندي دي ليخت قد انضم لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.

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