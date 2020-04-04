مدافع يوفنتوس يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد

وقالت صحيفة سبورت الإسبانية:"هناك كواليس كثيرة وهي عرض خدمات الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس على ريال مدريد وان وكيل اللاعب مينو رايولا أثناء مفاوضاته مع إدارة ريال مدريد حول مستقبل الحارس ألفونس أريولا، قام بعرض ماتياس دي ليخت على الفريق الملكي للتعاقد معه خلال الفترة الماضية".

وأضافت الصحيفة:"رايولا يحاول العثور على وجهة جديدة لدي ليخت الذي لم يتأقلم مع يوفنتوس، والذي يمكن أن يكون من أهم البدائل للقائد الحالي سيرجيو راموس رايولا ناقش مستقبل الحارس أريولا الذي يلعب على سبيل الإعارة للميرنجي حتى نهاية الموسم، قادمًا من باريس سان جيرمان، لكنه لا يستبعد الانتقال بشكل نهائي أيضا".



