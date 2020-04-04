مانشستر يونايتد يستهدف أحد منبوذي برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يريد ضم أحد منبوذي نادي برشلونة الإسباني، والمرشحين للرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وبحسب ما ورد عن صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقريرها اليوم، فإن لاعب الوسط الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش، هو أحد أهم الكمطلوبين، لتدعيم الشياطين الحمر في الميركاتو القادم.



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن نادي برشلونة لا يمانع في رحيل راكيتيتش في الفترة المقبلة، في ظل تبقي عام واحد في عقده، والذي ينتهي في صيف عام 2021.

تش، مقابل 17.6 مليون جنيه إسترليني فقط.

وتقلص دور راكيتيتش كثيراً مع النادي الكتالوني هذا الموسم، بعد تعاقد برشلونة مع الهولندي فرانكي دي يونج مطلع الموسم الجاري من أياكس أمستردام الهولندي.



وإنضم راكيتيتش في صيف عام 2014 لبرشلونة قادماً من أشبيلية، وساهم في تتويج النادي بـ13 بطولة، أهمها بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2015 ولقب الدوري الإسباني في 4 مناسبات.

