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لويس سواريز يدافع عن لاعبي برشلونة

السبت 04/أبريل/2020 - 07:01 ص
لويس سواريز
لويس سواريز
رامي بشاي
دافع الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم نادي برشلونة الإسباني عن زملائه، ضد إتهامهم بالتشكيك في نية نجوم الفريق في خفض رواتبهم، على خلفية الأزمة المالية التي يعانيها الفريق حالياً، بعد تجميد نشاط كرة القدم بسبب تفشي أزمة فيروس كورونا.

وأدلى سواريز بتصريحات صحفية، تناقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "لم يرفض أحد تخفيض راتبه، حيث توصلنا لإتفاق بشأن ذلك الأمر، فنحن على دراية بما يحدث".

وأضاف: "نعرف الأزمة التي يعانيها النادي كما تعاني منها جميع الأندية، وندرك ماذا أصاب النادي من الداخل".

وتابع: "ذكرت الصحف أن لاعبي فريق كرة اليد توصلوا لإتفاق بشأن ذلك بعكس فريق كرة القدم، كنا نحاول الوصول لحل أفضل للنادي، وكنا نعمل على مساعدة الآخرين، الجميع يمر بوقت عصيب".

وأتم: "توصلنا لإتفاق بالمشاورة مع رئيس النادي وأوسكار جراو، لم نرفض فكرة تخفيض الأجور، وكنا على يقين أن ذلك سيحدث في النهاية".

ووافق لاعبي برشلونة على تخفيض أجورهم بنسبة وصلت لـ70% في ظل الأزمة المالية التي تضرب كرة القدم حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد.

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