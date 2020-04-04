صفقات برشلونة المستقبلية تهدد مستقبل فاتي

بات مستقبل الإسباني الشاب صاحب الأصول الغينية أنسوا فاتي على المحك مع برشلونة خلال الموسم المقبل 2020/2021.



وينوي النادي الكتالوني ضم نجمين جديدين في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة في خط الهجوم، وهما الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان.



وحصل فاتي على فرصة خلال هذا الموسم، بعد إصابة الثنائي لويس سواريز وعثمان ديمبلي، وغيابات ليونيل ميسي في مطلع الموسم الجاري، ورحيل الشاب كارليس بيريز، وتذبذب مستوى أنطوان جريزمان.



وظهر فاتي بشكل جيد في العديد من المباريات، حيث لعب 24 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن وضعية فاتي ستكون متأزمة خلال الموسم القادم، إذا إنضم لاوتارو مارتينيز ونيمار، في ظل وجود سواريز وديمبلي وميسي، بالإضافة للدانماركي مارتن برايثوايت.

