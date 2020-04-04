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نجم نابولي على أبواب الريال
السبت 04/أبريل/2020 - 07:28 ص
علاء خليف
يسعي نادي ريال مدريد الإسباني لحسم التعاقد مع فابيان رويز لاعب وسط فريق نابولي الإيطالي خلال سوق الإنتقالات الصيفية القادم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.
وأكد ألفارو توريس، وكيل أعمال الإسباني فابيان رويز في تصريحات نقلتها إذاعة "كانال سور" الإسبانية إهتمام نادي ريال مدريد بالحصول على خدمات لاعب نابولي الصيف المقبل، موضحا أنه تحدث مع إدارة النادي الإيطالي بشأن عرض الملكي.
وأضاف: هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع فابيان رويز الصيف المقبل بعد تألقه مع نابولي في المواسم الماضية، ولكن عليه الآن التركيز مع فريق والانتظار حتي الصيف لحسم موقفه بشكل نهائي".
وارتبط فابيان رويز في الفترة الأخيرة بالعديد من أندية أوروبا، أبرزها برشلونة وريال مدريد، بعدما تألق مع نابولي منذ انضمامه في صيف 2018 قادمًا من ريال بيتيس، حيث شارك في 72 مباراة وسجل 10 أهداف.