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الريال يرفض نجم الأنتر.. تعرف على التفاصيل

السبت 04/أبريل/2020 - 07:30 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تراجع نادي ريال مدريد عن صفقة التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة "مارتينيز" وعدم الدخول في مفاوضات مع نادي انتر ميلان للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تراجع ريال مدريد عن صفقة "مارتينيز" جاء لأن اللاعب لا يحمل جواز سفر أوروبي، وقائمة الأجانب في النادي الملكي مزدحمة لوجود ميليتاو وفينسيوس جونيور ورودريجو جوس، كما سيضاف إليهم ايضا كارفاليو وتاكيفوسا كوبو وجاريث بيل الموسم المقبل..

ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إيرلينج هالاند لتدعيم خط هجومه الموسم المقبل.

يذكر أن لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان يأتي على رأس الصفقات المستهدفة لنادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم هجوم الفريق الكتالوني بعد تقدم سن لويس سواريز.

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