قائد ريال مدريد في طريقه لتقليد سيناريو كريستيانو رونالدو

ترك سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد الإسباني الباب مفتوحًا أمام مزاملة كريستيانو رونالدو من جديد ولكن هذه المرة في فريق يوفنتوس الإيطالي الباحث عن ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية في نهاية الموسم الكروي الحالي بعدما توقف بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحفية عن أن سيرجيو راموس اشترط على ريال مدريد الجديد لعامين مقبلين وهو ما يرفض فلورنتنيو بيريز رئيس النادي الملكي حيث يتمسك بعام واحد بدعوى أن اللاعب وصل إلى عمره إلى 34 عامًا وسياسة النادي عدم التجديد لمن هم فوق الثلاثين بعقود طويلة.