بسبب رمضان صبحي تأجيل فكرة التعاقد مع ظهير أيمن أجنبي فى الأهلي

يسعي النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بظهير أيمن خلال الفترة القادمة، بعدما قرر أحمد فتحي لاعب الفريق الرحيل نهاية الموسم، بعدما أبلغ مسؤولى القلعة الحمراء بعدم تجديد تعاقده.





ودخل أكثر من لاعب فى حسابات المارد الأحمر، وهم الثلاثي المصري، علي فوزي لاعب إنبي وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ورجب بكار لاعب بيراميدز، بينما دخل الثنائي الأجنبي، دائرة المرشحين بقوة لخلافة فتحي وهم، وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسي وأطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني.





ولكن سينتظر الأهلي لموقف لاعبه الدولي رمضان صبحي جناح الفريق والمًعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، من أجل معرفة هل سيتعاقد المارد الأحمر مع ظهير احنبي أم مصري.





وياتي أنتظار الأهلي بسبب رمضان صبحي والذي فى حال نجاح الأهلي فى بقاء اللاعب خلال الموسم القادم سيتم التدعيم فى الجانب الايمن بينما فى حال رحيل صبحي، ستكون الأولوية لدي الفريق فى التعاقد مع جناح أجنبي لتعويض رحيله.



