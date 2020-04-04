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فيروس كورونا يهدد حفل الكرة الذهبية

السبت 04/أبريل/2020 - 07:48 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الكثير من الأنشطة الرياضية والكروية المحلية والإقليمية والدولية إما التأجيل أو الإلغاء أبرزها دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والبطولات الأوروبية وحتى بطولات التنس الأرضي كويمبلدون وأميركا المفتوحة منذ تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

وألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من المحتمل أن يلغى حفل جائزة الكرة الذهبية التي توزعها مجلة فرانس فوتبول وتعتبر واحدة من القائمة الطويلة الفعاليات والأنشطة الرياضية التي ستتأثر بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه وفقا للإجراءات فإنه يتم التصويت على الجائزة من قبل 193 صحفيا رياضيا من جميع أنحاء العالم وتكون عادة في شهر نوفمبر من كل عام. ومع ذلك، فإن هناك فرصة لعدم لعب الكثير من مباريات كرة القدم من الآن فصاعدا بسبب الإلغاء أو التأجيل حتى إشعار آخر بالإضافة إلى تأجيل المباريات في شهري يناير وفبراير فقط، فكيف سيقرر هؤلاء الصحفيون من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي؟

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه بالإضافة إلى عدم وجود بطولات الدوريات المحلية وتوقف بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي فإنه لن تكون هناك بطولة كأس أمم أوروبا أو كوبا أميركا هذا الصيف أيضا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جائزة الكرة الذهبية تمنح لأفضل لاعب في العالم سنويا منذ أن فاز بها أول مرة اللاعب ستانلي ماثيوز عام 1966 بينما توج بها آخر مرة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الذي استحوذ عليها 6 مرات مقابل 5 مرات للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن جائزة الكرة الذهبية تعتبر في نفس مرتبة جوائز حفل الأفضل التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل اللاعبين واللاعبات والتي يتم تسليمها عادة في شهر سبتمبر. أما جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي فهل أقل قيمة من سابقتيها ومن المتوقع أن يتوج بها الإيطالي تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو الذي أحرز أكبر عدد من الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

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