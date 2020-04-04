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إصابة ابن الفنانة جوليا بطرس بفيروس "كورونا"

السبت 04/أبريل/2020 - 07:58 ص
بوابة الفجر
وكالات

كشف النائب اللبناني، ​إلياس بو صعب،​ عن إصابة ابنه من زوجته المطربة ​جوليا بطرس بفيروس كورونا المستجد​ (كوفيد - 19).

وقال في تصريحات إعلامية: "ابني أصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70% من طلابنا هناك، وأشكر الله على سلامته وأدعو لسلامة الجميع هناك".

وأشار إلى أن ابنه مثل بقية الطلاب والمغتربين في انتظار حلّ أزمة عودتهم إلى وطنهم لكي يعود.

يذكر أن الحكومة البنانية قد قررت وقف الرحلات الجوية والبرية والبحرية، وإلزام المواطنين البقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.



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