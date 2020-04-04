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ثورة بيب جوارديولا.. تعرف على الراحلين عن مانشستر سيتي في الصيف

السبت 04/أبريل/2020 - 07:52 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
يدرس مسئولو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة الحالية اللاعبين الذين سيرحلوا عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

واستقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بشكل كبير على اللاعبين الراحلين في الصيف، حيث يتصدر اللاعب الأرجنتيني نيكولاس اوتاميندي قائمة الراحلين عن السيتي بعد مستوى السيئ هذا الموسم.

كما سيكون أحد ثنائي الهجوم (سيرجو اجويرو - جابريل جيسوس) خارج النادي، وذلك رغبة من بيب جوارديولا في جلب مهاجم جديد في فترة الإنتقالات الصيفية.

وأيضاً يقترب برافو حارس الفريق من الرحيل عن النادي، واعتماد مدرب السيتي على حارس اخر والتعاقد معه في الصيف بجانب البرازيلي ايدرسون الحارس الأساسي.

وأعلن ديفيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي وعدم تجديد عقده، وأيضا سيكون بنجامين ميندي مهدد بالرحيل خاصة بعد كثرة إصاباته في الموسمين الماضي والحالي.

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