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قرارات رابطة الدوري الإنجليزي بشأن عودة مباريات البريميرليج

السبت 04/أبريل/2020 - 07:54 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن 5 نقاط رئيسية لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الكروي في إنجلترا منذ منتصف الشهر الماضي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي أن أول النقاط التي اتخذتها وأهمها هي عدم وجود نية لاستئناف النشاط الكروي في مايو المقبل كما كان مقرراً من قبل في ظل استمرار تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأفادت الرابطة بأن استئناف النشاط فيما يخص البطولات المحلية في البلاد لن يكون إلا بدعم كامل من الحكومة وعندما تسمح الظروف الصحية في البلاد بهذا الأمر.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي أن ثالث القرارات التي نتجت عن الاجتماع والذي تم عبر نظام الفيديو كونفرانس أنه تم بإجماع جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالموافقة على استشارة اللاعبين فيما يتعلق بتخفيض الرواتب بنسب تصل إلى 30٪ من مجموع أجر كل لاعب.

وكان القرار الرابع الذي تم التوصل له خلال اجتماع رابطة الدوري هو تقديم إعانة تبلغ قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني إلى أندية دوري الدرجة الأولى وأيضا فرق دوريات الهواة في إنجلترا وكذلك نوع من المساهمة في مواجهة تلك الأندية للتداعيات المالية السلبية الناجمة من توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها رابطة الدوري الإنجليزي هو الإعلان عن التزام رابطة الدوري الإنجليزي بدفع 20 مليون جنيه إسترليني إلى المستشفيات والجمعيات الخيرية والتي تعمل على مساعدة المتضررين من فيروس كورونا المميت.

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