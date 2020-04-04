الأهلي يصرف النظر عن بديل أحمد فتحي المحتمل

أفادت تقارير صحفية بأن مسئولي الأهلي حسموا موقفهم من التعاقد مع وجدي كشريدة ظهير أيمن فريق النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بديلاً لأحمد فتحي الذي أعلن رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.





وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي لا يفكر في التعاقد مع وجدي كشريدة من النجم الساحلي التونسي بسبب رغبة مسئولو الأهلي في تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب محلي وليس أجنبي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رجب بكار ظهير أيمن براميدز هو الخيار الرئيسي بالنسبة للأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى في الصيف المقبل.





وأفادت التقارير الصحفية بأنه من المقرر أن يبحث الخطيب مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحي سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبي الأهلي المُعارين لأندية أخرى ويأتي في مقدمتهم الثنائي باسم علي المُعار إلى الجونة وكريم يحيى المُعار إلى سموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى.





وأكدت التقارير الصحفية أن الفترة الماضية شهدت ترشيح أكثر من نجم لتدعيم الجبهة اليُمنى في الاهلي ويأتي في مقدمتهم الثنائي كريم العراقي نجم المصري ورجب بكار نجم براميدز كما تم ترشيح انضمام عمر جابر ظهير براميدز.