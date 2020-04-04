Advertisements

الأهلي يصرف النظر عن بديل أحمد فتحي المحتمل

السبت 04/أبريل/2020 - 07:56 ص
فتحي
فتحي
ريهام عبدالمحسن
أفادت تقارير صحفية بأن مسئولي الأهلي حسموا موقفهم من التعاقد مع وجدي كشريدة ظهير أيمن فريق النجم الساحلي التونسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بديلاً لأحمد فتحي الذي أعلن رحيله عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي لا يفكر في التعاقد مع وجدي كشريدة من النجم الساحلي التونسي بسبب رغبة مسئولو الأهلي في تدعيم الجبهة اليمنى بلاعب محلي وليس أجنبي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن رجب بكار ظهير أيمن براميدز هو الخيار الرئيسي بالنسبة للأهلي لتدعيم الجبهة اليمنى في الصيف المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه من المقرر أن يبحث الخطيب مع فايلر ملف بدائل أحمد فتحي سواء كان البديل من قطاع الناشئين أو من لاعبي الأهلي المُعارين لأندية أخرى ويأتي في مقدمتهم الثنائي باسم علي المُعار إلى الجونة وكريم يحيى المُعار إلى سموحة أو ضم لاعبين من أندية أخرى.

وأكدت التقارير الصحفية أن الفترة الماضية شهدت ترشيح أكثر من نجم لتدعيم الجبهة اليُمنى في الاهلي ويأتي في مقدمتهم الثنائي كريم العراقي نجم المصري ورجب بكار نجم براميدز كما تم ترشيح انضمام عمر جابر ظهير براميدز.

أخبار تهمك

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابة بعض العاملين بكورونا.. قرارات عاجلة من جامعة القاهرة بشأن "القومي للأورام"

منذ ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بعد رفض سائقين توصيل عائدين من أمريكا.. المحافظ يرد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

بعد ضبط مسؤول مسجد أكتوبر.. تصريحات نارية من عمرو أديب

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

قبل الخروج.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

منذ ساعة و نصف

قرارات حكومية تحمي الاقتصاد المصري من الانهيار (فيديو)

منذ ساعتين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم