راحل جديد عن ريال مدريد

يخطط خاميس رودريجيز نجم نادي ريال مدريد الإسباني للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل عدم قناعة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بإمكانياته وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ويرغب رودريجيز صاحب الـ28 عامًا في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي حال استغناء ريال مدريد عنه خاصة أنه يمتلك بعض العروض المغرية من أندية الدوري الإنجليزي مثل أرسنال وإيفرتون وولفرهامبتون المهتمون بضمه في الميركاتو الصيفي.

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن خاميس رودريجيز يفضل اللعب إلى الدوري الإنجليزي بعد عقد جلسة مع وكيل ولفرهامبتون خورخي مينديز يمكن أن تكون عاملاً رئيسيًا في قراره خاصة أنه لعب مع الريال 124 مباراة وأحرز 37 هدفًا.