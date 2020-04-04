الأهلي يكرر سيناريو صالح جمعة مع فتحي

ينوي رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تكرار سيناريو لاعبه صالح جمعة مع زميله أحمد فتحي بتجميده لنهاية الموسم وعدم مشاركته فى المباريات حال استئناف الدوري المصري.

ويؤمن فايلر أنه لا جدوى من مشاركة لاعب قرر الرحيل عن الفريق كما حدث مع صالح جمعة الذي تم عرضه للبيع وإن كان فايلر قد ترك الباب مفتوحًا أمامه في وسائل الإعلام فقط.

ويعمل فايلر على تجهيز محمد هانى وحسين الشحات لشغل أحدهما مركز أحمد فتحي الذى رفض التجديد مع النادى، مفضلاً استكمال مشواره فى فريق آخر.

كان أحمد فتحي قد رفض تجديد عقده وقرر الرحيل عن الأهلي مع اقتراب توقيعه لنادي بيراميدز بالإضافة إلى زميله شريف إكرامي.