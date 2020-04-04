كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

قال الدكتور حاتم أبوالقاسم، مدير المعهد القومي للأورام: إن انتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا بين 3 أطباء و9 ممرضين من الفريق الطبي للمعهد، كانت بسبب ممرض زميل، حيث ظهرت عليه الأعراض منذ عدة أيام، وتم إجراء تحليل له، وجاءت نتيجته إيجابية كحامل للفيروس.





وأشار "أبوالقاسم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه ظهرت أعراض على مشرفة التمريض، وأجري لها التحليل، منوها بأنه تم توقيع الكشف على 42 فردا من الطاقم الطبي.





وأوضح مدير المعهد القومي للأورام، أنه تبين أن 3 أطباء، و9 من الممرضين حاملين للفيروس، وأن الممرض الذي ظهرت عليه الأعراض في البداية يعمل بمستشفى آخر، وظهر بها أيضا حالات.





وأضاف أن المعهد يعمل به 750 طبيبا، و600 ممرض، وتم تعقيم المعهد أمس واليوم وغدا، وأن المعهد لن يستقبل حالات غدا لحين الانتهاء من عملية التطهير.





تعافي 216 مصابا بكورونا



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ216 متعافيًا.

إصابة 120 حالة جديدة بفيروس كورونا



وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا لوفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بمصر 985 حالة





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





خط ساخن لتلقي الاستفسارات





تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

