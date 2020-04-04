رسالة مهمة إلى طلاب أولى ثانوي قبل امتحان الغد

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، رسالة إلى طلاب الصف الأول الثانوي، الذين سيؤدون الاختبار التجريبي إلكترونيا يوم غدا الأحد، قائلا: "متقلقوش، الاختبار من دون درجات".





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن هذا الاختبار فرصة لتجربة البنية التحتية في المدارس، والشبكات ومدى تحملها، منوها بأنه يمكن أن يدخل الطلاب على الامتحان من أي جهاز كمبيوتر أو "تابلت" من خلال "الواي فاي" المنزلي.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تقدم جهاز الـ"تابلت" وشريحة التليفون، لمن ليس لديهم حلول أخرى، موضحا أن تلك الاختبارات فرصة للطلاب للتعرف على النظام الجديد.





طلاب أولى ابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي يقدمون مشروعا بحثيا



وفي سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: إن كل طالب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي سيقدم مشروع بحثي واحد للمرور إلى السنة التعليمية التالية، وليس مشروع في كل مادة كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار "شوقي"، خلال مقطع فيديو، إلى أن المشروع البحثي الذي سيتقدم به الطالب سيكون متعدد التخصصات، ويمس كل ما تعلمه الطالب، وذلك في موضوع واحد فقط، منوها بأن الطالب يمكن أن يقدم البحث العلمي بمفرده، أو بالتعاون مع مجموعة من زملائه، وعددهم 5 طلاب.

قائمة من 4 أو 5 مشروعات



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب سيحصل على قائمة من 4 أو 5 مشروعات يختار هو الموضوع الذي يفضله، منوها بأنه سيكتب على كل مشروع كود الطالب الذي قدمه وليس اسمه.

ولفت إلى أن المشروع البحثي سيكون له هيكل محدد يلتزم به الطلاب، حيث سيبدأ البحث بمقدمة تلخص فكرة المشروع البحثي، ثم جسم المشروع البحثي والذي سيتضمن الإجابة على كل التساؤلات المتعلقة بفكرة المشروع، ثم النتائج التي خرجنا بها من البحث، وأخيرا يتم كتابة المرجع الذي حصل الطالب منه على المعلومة.

المشروعات البحثية لسنوات النقل مثل الاختبارات التقليدية