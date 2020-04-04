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إغلاق معهد الاورام بعد اكتشاف إصابات بكورونا في صفوف الطاقم الطبي

السبت 04/أبريل/2020 - 08:27 ص
معهد الاورام
معهد الاورام
قام الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الاورام، بالإعلان عن غلق معهد الاورام بعد اكتشاف إصابات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين صفوف الطاقم الطبي والعاملين.

وقال أبو القاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، والمُذاع عبر قناة "MBC مصر" الفضائية، مساء أمس الجمعة، إن معهد الاورام سيتم غلقه حتى يوم السبت، لتطهيره وتعقيمه لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أبو القاسم، أن الحالة الأولى المصابة في معهد الاورام تعود لمُشرفة كانت تعمل بالمستشفى آخر بينت نتائج تحاليلها الأحد الماضي أنها حاملة للفيروس، موضحًا أن المستشفى الثاني الذي كانت تعمل فيه الممرضة كان أيضًا به حالات مصابة.

وقاطعه الإعلامي عمرو أديب: "دي معلومة جديدة، أنت تقول أن المستشفى الآخر كانت فيه إصابات؟"، فأجاب مدير معهد الاورام: "نعم، فيه مستشفيات كتير ظهر فيها حالات إصابة بفيروس كورونا".  

وأكد أبو القاسم، أن طاقم معهد الاورام كله خضع للعزل الصحي، في حين تم إجراء اختبارات لـ42 أو 45 فقط منهم من المخالطين للمرضى، لمعرفة مدى إصابتهم بالوباء، مؤكدًا اكتشاف إصابة 3 أطباء و9 من طاقم التمريض.

وكانت نقابة الأطباء في مصر أول من كشف عن الإصابات عبر بيان، قالت فيه إنه تم إحالة 10 من أعضاء الطاقم الطبي لمعهد الأورام، بينهم 3 أطباء، إلى مستشفى العزل الصحي، بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن إصابات معهد الأورام مُدرجة ضمن الإحصاءات الأخيرة الواردة في بيانات وزارة الصحة المصرية، التي أوضحت أن هناك 120 إصابة جديدة في مصر، يوم الجمعة.

ويشار إلى أن المعهد القومي للأورام يعتبر بمثابة خط الدفاع الأول لمرضى الأورام في مصر. وهو ما أكده مديره بقوله: "المعهد ماينفعش يتقفل، لأن بيجيلنا مرضى من كل مكان".

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