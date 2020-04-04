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بن أفليك يشارك آنا دي أرماس لحظات رومانسية رغم العزل المنزلي

السبت 04/أبريل/2020 - 08:30 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

في ظل مطالبات الحكومة الأمريكية بالتزام جميع المواطنين بالعزل المنزلي، للعمل على تراجع نسبة المصابين بفيروس كورونا، يواصل بن أفليك الظهور برفقة حبيبته الجديدة نجمة فيلم جيمس بوند، آنا دي أرماس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات جديدة للثنائي، ظهرا خلالها يتشاركان لحظات رومانسية، متجاهلان عدلات المصورين.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يغادر بها أفليك منزله للتجول برفقة حبيبته الجديدة، بالرغم من وصول الولايات المتحدة لأعلى نسب الاصابة بفيروس كورونا في العالم حاليا.

وكشفت الصحيفة أن بن يتعاون مع زوجته السابقة جينفر جارنر، على أن يقدم حبيبته الجديدة لأبنائه ليتعرفوا عليها في اقرب وقت.

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