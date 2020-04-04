بن أفليك يشارك آنا دي أرماس لحظات رومانسية رغم العزل المنزلي



وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يغادر بها أفليك منزله للتجول برفقة حبيبته الجديدة، بالرغم من وصول الولايات المتحدة لأعلى نسب الاصابة بفيروس كورونا في العالم حاليا.



وكشفت الصحيفة أن بن يتعاون مع زوجته السابقة جينفر جارنر، على أن يقدم حبيبته الجديدة لأبنائه ليتعرفوا عليها في اقرب وقت.



ونشرت صحيفة ديلي ميل، لقطات جديدة للثنائي، ظهرا خلالها يتشاركان لحظات رومانسية، متجاهلان عدلات المصورين.