كاني ويست يكشف كيف كان مبدعا منذ فطرة الطفولة



ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللواحات التي اظهرت موهبة خفية لمغني الراب الشهير، قام بتطويرها لاستغلالها في عالم تصميم الأزياء حاليا.



وقالت الصحيفة أن كاني اذا ما قرر افتتاح معرض لهذه الرسومات قد يتربح منها مبالغ تقدر بـ 23 ألف دولار على الأقل للوحة الواحدة.



وسبق لكاني ويست أن قدم نفسه كمغني راب للعالم منذ اكثر من 10 سنوات وحقق خلال هذه الفترة العديد من النجاحات بحصده عدد مميز من جوائز جرامي.



كشف مغني الراب الشهير كاني ويست عن مجموعة من أعماله الفنية في فترة طفولته، وهي مجموعة من اللوحات المرسوم بالفن التجريدي.