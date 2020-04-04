Advertisements

كاني ويست يكشف كيف كان مبدعا منذ فطرة الطفولة

السبت 04/أبريل/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


كشف مغني الراب الشهير كاني ويست عن مجموعة من أعماله الفنية في فترة طفولته، وهي مجموعة من اللوحات المرسوم بالفن التجريدي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللواحات التي اظهرت موهبة خفية لمغني الراب الشهير، قام بتطويرها لاستغلالها في عالم تصميم الأزياء حاليا.

وقالت الصحيفة أن كاني اذا ما قرر افتتاح معرض لهذه الرسومات قد يتربح منها مبالغ تقدر بـ 23 ألف دولار على الأقل للوحة الواحدة.

وسبق لكاني ويست أن قدم نفسه كمغني راب للعالم منذ اكثر من 10 سنوات وحقق خلال هذه الفترة العديد من النجاحات بحصده عدد مميز من جوائز جرامي.

أخبار تهمك

قرارات حكومية تحمي الاقتصاد المصري من الانهيار (فيديو)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رفض سائقين توصيل عائدين من أمريكا.. المحافظ يرد

منذ أقل من ساعتين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

بعد ضبط مسؤول مسجد أكتوبر.. تصريحات نارية من عمرو أديب

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

قبل الخروج.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

بعد إصابة بعض العاملين بكورونا.. قرارات عاجلة من جامعة القاهرة بشأن "القومي للأورام"

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم