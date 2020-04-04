Advertisements

"ليا سيدو" نجمة غلاف Harper's Bazaar بعدد أبريل

السبت 04/أبريل/2020 - 08:32 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


زينت النجمة ليا سيدو غلاف مجلة Harper's Bazaar بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر أبريل الجاري، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من لقطات جلسة التصوير، التي ظهرت بها ليا بمجموعة من الإطلالات الأنيقة التي جمعت بين الكلاسيكية والألوان الزاهية.

وتحدثت ليا في حوارها مع المجلة، حيث هاجمت حملات مناهضة التحرش وأبرزها حملة me too الشهيرة، بوصفها لها بأنها تعتبر من وجهة نظرها نفاق.

وعللت ذلك مستخدمة التوقيت الذي يكشف به الضحايا من السيدات عن ما تعرضن له، فقط عند تدشين هذه الحملات، متخذة عليهن سكوتهن لسنوات طوال عن ما تعرضن له من تحرش.

أخبار تهمك

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

قرارات حكومية تحمي الاقتصاد المصري من الانهيار (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضبط مسؤول مسجد أكتوبر.. تصريحات نارية من عمرو أديب

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

قبل الخروج.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم

منذ أقل من ساعتين

بعد إصابة بعض العاملين بكورونا.. قرارات عاجلة من جامعة القاهرة بشأن "القومي للأورام"

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد رفض سائقين توصيل عائدين من أمريكا.. المحافظ يرد

منذ أقل من ساعتين

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

06:47 م

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

07:09 م

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

08:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم