"ليا سيدو" نجمة غلاف Harper's Bazaar بعدد أبريل



ونقلت صحيفة ديلي ميل مجموعة من لقطات جلسة التصوير، التي ظهرت بها ليا بمجموعة من الإطلالات الأنيقة التي جمعت بين الكلاسيكية والألوان الزاهية.



وتحدثت ليا في حوارها مع المجلة، حيث هاجمت حملات مناهضة التحرش وأبرزها حملة me too الشهيرة، بوصفها لها بأنها تعتبر من وجهة نظرها نفاق.



وعللت ذلك مستخدمة التوقيت الذي يكشف به الضحايا من السيدات عن ما تعرضن له، فقط عند تدشين هذه الحملات، متخذة عليهن سكوتهن لسنوات طوال عن ما تعرضن له من تحرش.



زينت النجمة ليا سيدو غلاف مجلة Harper's Bazaar بعددها الجديد المقرر صدوره لشهر أبريل الجاري، وأجرت جلسة تصوير مميزة تنشر لقطاتها مع العدد.