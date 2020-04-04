ميدو يكشف عن السبب الوحيد الذي يمنع محمد صلاح من المشاركة في أمم إفريقيا









كشف أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن السبب الوحيد اللذي يمنع محمد صلاح نجم نادي ليفربول من المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.





وقال ميدو في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "صلاح يجب أن يذهب مع مصر إلى أمم إفريقيا، لا يحق لليفربول الرفض هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع اللاعب من الانضمام للمنتخب، إلا إذا كان صلاح لا يريد الذهاب. هذا السبب الوحيد لعدم رؤيته في أمم أفريقيا".





وأضاف: " لقد عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف وهذا أبعد نجوم أفريقيا عن الدخول في أي مشكلة مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي قرر العودة إلى الموعد القديم للبطولة في الشتاء".





وتابع ميدو: "صلاح مهم للغاية في المنتخب الأول والأولمبي، إنه صاحب خبرة وشخصية قيادية ويمكنه صناعة الفارق، وسيكون أحد أهم اللاعبين في أمم أفريقيا 2021 ونعلم أن الأولمبياد ستقام في صيف 2021، آمل أن تسير الأمور بشكل طبيعي وأن ينتهي الموسم بحلول ذلك الوقت ويشارك صلاح مع المنتخب الأولمبي".





وواصل: "إلغاء البريميرليج بسبب كورونا؟ بالطبع هذا سيصيب صلاح بخيبة أمل مثل أي شخص آخر في ليفربول ولكن الريدز سيتغلب على هذا الأمر، حتى إذا تم إبطال الموسم، لأنهم أيضًا مفضلون لحصد اللقب مرة أخرى في الموسم المقبل. الحياة لا تتوقف".





واستكمل: "نأمل جميعًا أن تتحسن الأمور في إنجلترا واستئناف الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، حتى لو أقيمت المباريات في الصيف. يجب أن يكون إنهاء الموسم هدف الجميع، لكن إذا بقيت الأمور هكذا، أعتقد أنه يجب إبطال المسابقات".





وأنهى ميدو تصريحاته قائلا: "أعلم أن الأمر غير عادل خاصة فيما يخص ليفربول وجمهوره، لأنهم كانوا قريبين جدًا من الفوز باللقب، لكن من السخف الحديث عن الكرة وأهمية الفوز بأي شيء، إذا بقيت الأمور هكذا أو تدهور الوضع".



