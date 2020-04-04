"الإسكان": إعادة تخصيص قطع أراضى بنى سويف الجديدة غدا

أعلنت وزارة الإسكان بدء إجراء القرعة العلنية اليدوية، لإعادة تخصيص قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى الثامن بدلاً من الحى التاسع، بمدينة بنى سويف الجديدة، غدا الأحد والسابق تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية التى تم إجراؤها بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٨، وبنفس أسعار التخصيص السابقة، وذلك للعملاء الذين قاموا باستكمال سداد مقدم الحجز.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه يُسمح للعملاء المتقدمين لدخول القرعة التواجد من الساعة 10 صباحاً : 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى تمام الساعة 12 ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقع الهيئة (www.newcities.gov.eg)، وموقع بنك التعمير والإسكان (www.hdb-egy.com)، وبمقر جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة، مشيراً إلى أنه بالنسبة للسادة العملاء غير الراغبين فى دخول القرعة المذكورة، يمكنهم التقدم للفرع لاسترداد مقدم الحجز المُسدد بدون خصم أى مصاريف، ويُسمح لهم بدخول القرعات القادمة.

من ناحية أخرى، قال جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، إنه تلقى 49 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة (صناعى – خدمى) بمساحة إجمالية بلغت حوالى (540 ألف م2)، وفقاً لنظام التخصيص الفورى الذى أقره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أنه تم الانتهاء أيضاً من إصدار ما يقرب من 500 رخصة بناء لقطع أراضٍ (اجتماعى - مميز) بأنشطة مختلفة بالمدينة.