لم يعد الإنسان وحده مصدرا للعدوى.. تطور جديد صادم بشأن كورونا

نشر موقع "روسيا اليوم" تطورا جديدا بشأن فيروس كورونا، أعلن فيه علماء وبياطرة صينيون، أن نسبة 15% من القطط، والتي ٱجريت لها اختبارات في مدينة ووهان، تبين أنهم حاملين لفيروس كورونا





وقام العلماء في معهد ووهان للفيروسات وجامعة هواتشونج للعلوم الزراعية، بإجراء اختبارات على عينات من الدم أخذت من 102 قطة بعد تفشي فيروس كورونا، وعينات أخرى من 39 قطة قبل تفشي الفيروس، وتوصلوا إلى أن القطط لم تكن حاملة للفيروس قبل تفشيه، لكن 15 قطة من أصل 102 قطة أخذت منها عينات بعد تفشي الفيروس، تبين أنها مصابة به.





هذا ويزيد هذا الاكتشاف من خطورة تفشي الفيروس وسرعة انتقاله، حيث لم يعد الإنسان وحده مصدرا للعدوى.





وظهر فيروس كورونا، الذي أطلق عليه فيما بعد تسمية "كوفيد-19"، نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصين ية، وانتشر في وقت لاحق في مختلف مناطق العالم، ما دفع منظمة الصحة العالمية لإعلانه وباء "جائحة".





وتم تسجيل حتى الآن أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في مختلف بلدان العالم ووفاة نحو 60 ألف شخص.





منظمة الصحة العالمية تحذر من وفاة مزيد من الشباب بسبب فيروس كورونا





وفي سياق آخر، أكد مسئولون من منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أنهم يشهدون المزيد من حالات وفاة الشباب جراء إصابتهم بفيروس كورونا.





وقالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "إننا نشهد المزيد من الأفراد الأصغر سنا الذين يعانون من مرض شديد".



وأضافت فان كيركوف "لقد رأينا بعض البيانات من عدد من الدول في جميع أنحاء أوروبا حيث توفي أشخاص في سن أصغر".



وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان إلى أنه في إيطاليا - التي لديها حالات إصابة أقل من الولايات المتحدة ولكن تم الإبلاغ عن حالات وفاة أكثر - فإن من 10 إلى 15 بالمائة من الأشخاص في العناية المركزة هم دون سن الخمسين، وفي كوريا شخص من كل 6 وفيات كان شخصًا دون سن الستين.



وكان مسئولو الصحة العامة قد قالوا في السابق إن كبار السن والذين يعانون من أمراض سابقة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد جراء فيروس كورونا، وأوضح رايان أن هذه الرسائل ربما شجعت الشباب على تجاهل توصيات الصحة العامة.



وقال رايان: "كان هناك اتجاه خلال الأشهر القليلة الماضية أن هذا المرض حاد لدى كبار السن ولا بأس به للشباب، وكنا نعيش بشكل جماعي في عالم حاولنا فيه إقناع أنفسنا بأن هذا المرض معتدل لدى الشباب وأكثر حدة لدى كبار السن وهنا تكمن المشكلة".

