عقب إصابات كورونا.. قرارات نارية لجامعة القاهرة بشأن معهد الأورام

جامعة القاهرة تقرر فتح تحقيق في معهد الأورام بعد اكتشاف 17 إصابة بفيروس كورونا



المرضى المحجوزين يلقون الرعاية الطبية الكاملة.. وإجراء فحوصات ومسحات لكل الأطقم الطبية والعاملين والمرضى

المعهد تعامل مع الحالات بعزل المشتبه بهم وإبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل

عودة العمل بالعيادات الخارجية مراعاة لظروف مرضي السرطان بعد انتهاء كافة إجراءات الوقاية.. واقتصارها على الحالات الطارئة والعاجلة فقط





قررت جامعة القاهرة، فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.





وقال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن الجامعة، قررت تعيين فريقين جديدين لمكافحة العدوى والجودة بالمعهد، لتولي إدارة الملف خلال المرحلة المقبلة.





وأضاف أن ذلك في ضوء المتابعة مع اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة؛ لمراجعة كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها في مجالات مكافحة العدوي وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضي.

وأوضح "علم الدين"، أن المعهد تعامل مع الأزمة من بدايتها حيث تم إبلاغ المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحاليل للحالات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عزل الحالات التي ثبت إصابتها والمخالطين لها فور التأكد من الإصابة.

وأكد "علم الدين"، أن الجامعة قررت وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط السبت، وذلك مراعاة لظروف مرضى الأورام، على أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة على الحالات العاجلة والطارئة فقط.





وأشار إلى أنه سيتم تعقيم المعهد تعقيما شاملا، على أن يجري بعد ذلك تعقيمه يوميًا وفق المعدلات المعمول بها طبقا لكود وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وفي ضوء ما تستلزمه الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "علم الدين"، أنه فور الانتهاء من التعقيم ستتولى إدارة المعهد القومي للأورام توفير كل المستلزمات الضرورية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا، وفقا للمعايير والاشتراطات المعمول بها في المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.



