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هنا شيحة: "الناس قاسية على وطنها"

السبت 04/أبريل/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

تحدثت الفنانة هنا شيحة عن أزمة فيروس كورونا المنتشر حاليًا في جميع أنحاء العالم الذي تسبب في فزع جميع البشر، وجعلهم يبتعدون عن العناق والقبلات، مشيرة إلى أن ذلك حدث بسبب إساءة الإنسان للطبيعة.

نشرت هنا شيحة مجموعة من الصور التي جمعتها بأسرتها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" ،وعلقت على الصور قائلة: "عناق، قبلة أول حتى طبطبة على الكتف، كل هذا يخيف الناس الآن، ويزيد من الخوف بدلاً من أن تشعره بالهدوء، الأشياء التي أخذناها من المسلمات تُسحب منا بقوة.،كيف يكون ذلك، كيف يمكننا محاربة هذا ماذا يمكننا أن نفعل؟ ليس في أيدينا".


وتابعت هنا شيحة قائلة:"الحقيقة أن هذا لا يتعلق بنا،نحن نعتقد دائمًا أن كل شيء مرتبط بنا،حسنًا لم يعد يتعلق بنا،إنه عن الطبيعة الأم، عن الأرض، لقد كانت تصرخ بصوت عال لسنوات،لقد كان لدينا ما يكفي من الإساءة لها،نحن نسيء استخدامها ونسينا، هذه صرخة للمساعدة نرجو أن نستمع إليها جميعًا،استمع لا نسمع فقط،التلوث،الاحتباس الحراري، حرائق الغابات، تسونامي، الاكتظاظ السكاني،جوع، انقراض الحيوانات".

وأشارت هنا شيحة قائلة : "نحن قاسيون على أوطننا،دعونا نتوقف ونفكر في أفعالنا قد تكون لدينا فرصة أخرى".

وفي سياق آخر، تشارك هنا شيحة في السباق الرمضاني المقبل نن خلال مسلسل "لعبة النسيان"،وهو من تأليف تامر حبيب، وإخراج هانى خليفة.

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