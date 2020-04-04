علا رشدى محترفة مكياج فى "100 وش"

Advertisements







تقوم الفنانة علا رشدى حاليًا بـتصوير مشاهدها في مسلسل بـ"100 وش"، حيث تتولى تنظيم عمليات النصب المحترفة التي يقوم بها آسر ياسين ونيللي كريم من خلال وضع مكياجًا خاصًا لتغيير ملامح شخصيات النصب التي يجسدونها، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



وتجسد نيللي كريم خلال الأحداث شخصية كوميدية تُدعى "سكر" تعمل في صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء" كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.





وفي سياق آخر، تخوض الفنانة علا رشدي السباق الرمضاني المقبل أيضًا من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه"، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،بطولة ياسمين عبد العزيز،شريف منير،كريم فهمى، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغنى.