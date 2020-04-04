الأجنبي مرفوض في قيادة الجبهة اليمنى بالأهلي

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يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وتحديدًا في الجبهة اليمنى لتعويض رحيل أحمد فتحي نجم الفريق، بنهاية الموسم الجاري.





ورفضت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، التعاقد مع لاعب أجنبي في الجبهة اليمنى، والاستفادة بضمه في الخطوط الأخرى، مع ترشيح لاعب محلي لتعويض الجوكر.



ودخل الثنائي السوداني أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني والتونسي وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي، من الترشيحات لقيادة الجبهة اليمنى.





ومن المنتظر أن تعقد اللجنة وإدارة التعاقدات بقيادة أمير توفيق، جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاطلاع على متطلبات الموسم الجديد.