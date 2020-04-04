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أسماء أبو اليزيد تنتهى من تصوير مشاهدها فى فيلم "الحارث"

السبت 04/أبريل/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

انتهت الفنانة أسماء أبو اليزيد من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "الحارث"، حيث تظهر كضيفة شرف خلال أحداث الفيلم.


يُشار أن فيلم "الحارث"بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد نادر، ويجسد أحمد الفيشاوى خلال الأحداث شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض.

يشار أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد، الدرامية مسلسل "الآنسة فرح"،وهو سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي، رانيا يوسف،هبة عبدالعزيز، أحمد مجدي، أحمد خالد صالح، محمد الكيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج.

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