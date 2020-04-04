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رغم أزمة كورونا.. ياسمين عبد العزيز تسافر للعين السخنة

السبت 04/أبريل/2020 - 09:12 ص
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
هبة أحمد

تستعد الفنانة ياسمين عبد العزيز للسفر إلى منطقة العين السخنة خلال أيام على الرغم من الحظر التجوال المفروض حاليًا بسبب انتشار فيروس كورونا،وذلك لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه"،المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.


وتُجسد ياسمين عبد العزيز خلال دور زوجة الفنان شريف منير، وتحدث بينهما العديد من الخلافات فى حياتهم الزوجية تؤدي إلى انفصالهم، وتُجسد الفنانة سوسن بدر دور والدتها،كما تدور الأحداث حول مشاكل الزواج والأسرة، ولكن في إطار كوميدي درامي.

يُشار أن مسلسل "ونحب تانى ليه" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري،بطولة ياسمين عبد العزيز،بدرية طلبة، ليلى عز العرب،شريف منير،سوسن بدر،كريم فهمي،إسلام جمال،تارا عماد،إيمان السيد،صبا الرافعي.

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