Advertisements

الليلة.. صابر الرباعي يحيي حفلًا غنائيًا عبر "اليوتيوب"

السبت 04/أبريل/2020 - 09:13 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

يستعد الفنان صابر الرباعي الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا عبر اللايف الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في تمام
الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس.

ومن المقرر أن يقدم صابر الرباعي خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها" باي باي"، "كتاب المجروحين"، "غشاش"،"عمري الجديد"، "ماتخفش مني"، "تذكروني"،وغيرها من الأغاني الرائعة.


وفي سياق آخر طرح صابر الرباعى
مؤخرًا أغنية "غشاش"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد،توزيع وليد فايد.

والجدير بالذكر أن صابر الرباعي انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية "ليلة من العمر" على طريقة الفيديو كليب، حيث كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، ولكن تأجل طرحها بسبب انتشار فيروس كورونا،والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف

أخبار تهمك

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 9 ساعات

عقب إصابات كورونا.. قرارات نارية لجامعة القاهرة بشأن معهد الأورام

منذ ساعة

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

منذ ساعة الا ربع

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ يوم

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

منذ ساعة

لأول مرة.. فتحي يكشف عن سبب رحيله من الأهلي ودور فايلر في هذا القرار

منذ ساعة و 25 دقيقة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

09:01 ص

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

09:20 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم