الليلة.. صابر الرباعي يحيي حفلًا غنائيًا عبر "اليوتيوب"

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يستعد الفنان صابر الرباعي الليلة لإحياء حفلاً غنائيًا عبر اللايف الخاص بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك في تمام

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس.



ومن المقرر أن يقدم صابر الرباعي خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة منها" باي باي"، "كتاب المجروحين"، "غشاش"،"عمري الجديد"، "ماتخفش مني"، "تذكروني"،وغيرها من الأغاني الرائعة.





وفي سياق آخر طرح صابر الرباعى

مؤخرًا أغنية "غشاش"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات تركي الشريف، ألحان فايز السعيد،توزيع وليد فايد.



والجدير بالذكر أن صابر الرباعي انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية "ليلة من العمر" على طريقة الفيديو كليب، حيث كان من المقرر طرحها خلال الأيام الماضية، ولكن تأجل طرحها بسبب انتشار فيروس كورونا،والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف