انتظام حركة المرور في القاهرة والجيزة

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت، سيولة مرورية وسط انتشار أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية.





وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.





وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.





وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.





كما انتظمت حركة السيارات من كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.





ضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة





وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 1437 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، 242 مخالفة تجاوز الرعة المقررة، 77 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، 10 مخالفات لدراجات نارية، 5 مخالفة موقف عشوائي، 14 مخالفة شروط الترخيص، 3 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





كانت جهود الإدارة أسفرت أول أمس، عن ضبط 3981 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، 1389 مخالفة تجاوز الرعة المقررة، و181 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و7 مخالفات لدراجات نارية، و27 مخالفة موقف عشوائي، و51 مخالفة شروط الترخيص، و4 حالات قيادة تحت تأثير المخدرات.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.





وقدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية وانتشار الشبورة، لعدم وقوع أي حوادث، جاءت كالتالي:





1. عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.





2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.





3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.





4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.





5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.





6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.





7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.



