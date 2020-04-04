La casa de papel season 4 | بالتفاصيل.. الحلقة الاولى من المسلسل الإسباني البروفيسور ( لا كاسا دي بابيل ) الجزء الرابع على Netflix





قامت شركة Netflix الأمريكية، بطرح الحلقة الأولى من مسلسل La casa de papel season 4 الجزء الرابع، حيث يتم وضع حلقات مسلسل ( لا كاسا دي بابيل) بشكل كامل على الموقع الخاص بالشركة والتي حققت نجاحًا كبيرًا حول العالم.





أحداث مسلسل La casa de papel season 4

تدور قصة مسلسل La casa de papel season 4 حول رجل يعرف بدعى "البروفيسور"، يخطط لجمع 8 أشخاص ويقوم باختيارهم بحرص ويطلق عليهم أسماء مستعارة، ليأخذ كل شخص منهم اسم مدينة ما، الأشخاص الذين يختارهم لديهم قدرات معينة وليس لديهم ما يخسرونه والذين يراهم مناسبين لتنفيذ خطة لأكبر سرقة في التاريخ، حيث سيسرقون مقر طباعة النقود في العاصمة الإسبانية مدريد.





أبطال مسلسل La casa de papel season 4

مسلسل La casa de papel season 4 من بطولة ألفارو مورتي بدور "البروفيسور"، أورسولا كوربيرو بدور "طوكيو"، ألبا فلوريس بدور "نيروبي"، باكو توس بدور "موسكو"، ميجيل هيران بدور "ريو"، بيدرو ألونسو بدور "برلين"، خايمي لورينتي بدور "دنفر"، داركو بيريك بدور "هلسنكي"، روبرتو جارسيا رويز بدور "أوسلو"، كيتي مانفر بدور "Mariví والدة المحققة راكيل"، فرناندو سوتو بدور "أنخيل"، ماريا بيدرازا بدور "أليسون باركر"، خوان فرنانديز بدور "العقيد برييتو من المخابرات الوطنية"، فران مورجيلو بدور "بابلو".





الحلقة الأولى من مسلسل La casa de papel season 4

بدأت الحلقة الأولى من مسلسل لا كاسا دي بابيل La casa de papel season 4 الجزء الرابع باستمرار هروب "البروفيسور" من أعين أجهزة الشرطة، التي تحاول القبض عليه بعدما علمت هويته خلال الحلقات الماضية من أحداث الموسم الثالث.





واستكملت أحداث مسلسل لاكاسا دي بابيل La casa de papel season 4 ، بخناق بين الأبطال بداخل البنك بعدما باتت نيروبي في حالة خطرة للغاية، وأصبحت قريبة من الموت بشدة، لكنهم سرعان ما هدأت الأحوال بينهما، والتزما الصمت بعدما هددا بعضهما بالقتل.





وانتهت الحلقة الأولى من La casa de papel season 4 بهروب البروفيسور مع أحد المقربين له، والذي كان قد هاتفه قبل أن تبدا العملية، في حالة أن تحدث كارثة، كما أن دنفر عمل على ضرب أحد الاشخاص المتواجدين في البنك بسبب حبيبته، وفي الأخير انتهت الحلقة على اشتباه في وفاة نيروبي.





وعرض مسلسل La Casa de Papel لأول مرة في مايو 2017، وقسم الموسم الأول لجزئين، الأول من 9 حلقات، ويتكون الجزء الثاني المكون من 6 حلقات، وأضيف الموسم الأول للقائمة العالمية لنتفليكس.





في بداية حلقات المسلسل يظن المتابع أن الهدف من السرقة هي المال، لكن مع أحداث المسلسل يتم الكشف عن تاريخ قصة هذه السرقة التي قضى البروفيسور "سيرجيو ماركينا" بالتخطيط لها نصف عمره.



