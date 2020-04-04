حقيقة إصابة الطيور بسلالة جديدة من الأنفلونزا

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور، ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات.





وأشار إلى أن هذه الشائعة نوع من أنواع تهويل الموقف بعد ظهور حالات أنفلونزا طيور في بعض الدول.





وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه تم تحصين 26 مليون طائر، وقبل توزيع الطيور على الأهالي أو المربيين يتم تحصينها، فضلا عن وجود معهد الأمصال واللقاحات البيطرية والذي يقوم بتحضير مصل مباشر لأي نوع أنفلونزا يظهر.





وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة قامت بتطهير وتعقيم 7500 منشأة ضد فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر، موضحا أن كافة عمليات التطهير التي قامت بها الوزارة كانت بالمجان.



