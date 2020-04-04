ماكينة أهداف.. أرقام مُرعبة للنرويجي "هالاند" صفقة ريال مدريد المنتظرة

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع أسود الفيستفاليا بالموسم الحالي، بالإضافة لظهوره المميز مع فريقه السابق سالزبورج النمساوي.





وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يضع المهاجم النرويجي الشاب على رأس قائمة صفقاته المستهدفة خلال الميركاتو الصيفي، لتدعيم خط هجوم الفريق الملكي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك بعد غموض مصير الموسم الحالي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وأشارت تقارير أن تحرك ريال مدريد لضم "هالاند" يثير قلق مسئولي نادي بوروسيا دورتموند والذين يرغبون في الاحتفاظ باللاعب النرويجي وعدم رحيله في الصيف المقبل، بعد تألقه مع الفريق خلال الفترة الماضية، ولكن الريال يحاول تقديم كافة الإغراءات لخطف موهبة دورتموند لقيادة هجوم الفريق الذي يعاني بشكل كبير.





ماذا قدم النرويجي "هالاند" خلال مشواره الكروي؟





إيرلينج هالاند من مواليد 21 يوليو لعام 2000، في مدينة ليدز الإنجليزية، بدأ مشواره الكروي ضمن أكاديمية نادي براين النرويجي موسم 2015 / 2016 ولعب بالفريق "الرديف" بالنادي وخاض 14 مباراة وسجل 18 هدفا، وبعد تألقه تم تصعيده للفريق الأول، ولعب 16 لكنه لم يسجل أي أهداف.





انتقل "هالاند" لصفوف نادي مولده النرويجي موسم 2016 / 2017، ولعب في البداية مع فريق الشباب تحت 19 عامًا، قبل تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول، وخاض 50 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 20 هدفا، وصنع 6 أهداف، وحصل على 6 بطاقات صفراء.





توجه "هالاند" إلي النمسا وانضم لصفوف فريق سالزبورج موسم 2018 / 2019، وشارك معه في 27 مباراة بواقع (1613 دقيقة)، وسجل 29 هدفا، وصنع 7 أهداف، وتوج مع الفريق بكأس النمسا.





تألقه مع الفريق النمساوي دفع إدارة نادي بوروسيا دورتموند للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية عام 2019، وخاض مع الفريق الألماني 11 مباراة، وسجل 12 هدفا، وصنع هدفين في إجمالي دقائق لعب فعلية (736 دقيقة).





مهاجم بوروسيا دورتموند شارك مع جميع المنتخبات الوطنية في النرويج، وقدم مستويات رائعة، وخاض 6 مباريات مع منتخب تحت 19 عامًا وسجل 6 أهداف، بينما شارك في 5 مباريات مع منتخب الشباب تحت 20 عامًا وسجل 11 هدفًا، وخاض مباراتين فقط مع المنتخب الأول ولم يسجل أي أهداف.



