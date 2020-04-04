الهند تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2902

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الصحية الهندية، قد سجلت أكبر زيادة لها خلال يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد حيث تسابق المسؤولون، اليوم الخميس، لتعقب نحو 9000 شخص تعرضوا لأكبر مجموعة عدوى في البلاد خلال تجمع جماعة تبشيرية إسلامية في العاصمة الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، إن نحو 9000 شخص على صلة يتجمع دلهي في عداد المفقودين، وتم التعرف على 2000 منهم كمسؤولين في التابليجي، ووصف الباقون بأنهم جهات اتصال رئيسية، كما أوردت وكالة "رويترز".

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.