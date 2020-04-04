فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالعقوبات الصارمة بسبب قياسات الوزن

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تسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقرير شامل عن قياسات وزن اللاعبين خلال فترة التوقف الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشهد التقرير، صدمة للجهاز الفني بعدما ثبت زيادة في وزن اللاعبين خلال فترة بقائهم في المنزل، حيث أبدى فايلر غضبه الشديد تجاه اللاعبين.



وكلف فايلر مساعده توماس بينكيل مدرب الأحمال، وضع برنامج خاص للاعبين وزيادتها من أجل تنفيذها للنزول بقياسات الوزن .



كما طلب فايلر، وضع برنامج غذائي خاص لجميع اللاعبين، مع مراعاة فرص العقوبات الصارمة في حال عدم الالتزام بالتعليمات تحسبًا لاستئناف المباريات.



ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.