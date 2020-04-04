Advertisements

فايلر يهدد لاعبي الأهلي بالعقوبات الصارمة بسبب قياسات الوزن

السبت 04/أبريل/2020 - 09:37 ص
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
تسلم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقرير شامل عن قياسات وزن اللاعبين خلال فترة التوقف الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد التقرير، صدمة للجهاز الفني بعدما ثبت زيادة في وزن اللاعبين خلال فترة بقائهم في المنزل، حيث أبدى فايلر غضبه الشديد تجاه اللاعبين.

وكلف فايلر مساعده توماس بينكيل مدرب الأحمال، وضع برنامج خاص للاعبين وزيادتها من أجل تنفيذها للنزول بقياسات الوزن .

كما طلب فايلر، وضع برنامج غذائي خاص لجميع اللاعبين، مع مراعاة فرص العقوبات الصارمة في حال عدم الالتزام بالتعليمات تحسبًا لاستئناف المباريات.

ويتوقف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، بناءً على توصية من رئاسة الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

منذ 42 دقيقة

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

منذ ساعة

عقب إصابات كورونا.. قرارات نارية لجامعة القاهرة بشأن معهد الأورام

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

لأول مرة.. فتحي يكشف عن سبب رحيله من الأهلي ودور فايلر في هذا القرار

منذ ساعة و 22 دقيقة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ يوم

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

09:20 ص

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

09:01 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم