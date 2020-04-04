Advertisements

تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

السبت 04/أبريل/2020 - 09:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 844 حالة، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الصحة المغربية، قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" إلى 691 حالة، بعد أن سجلت اليوم 44 إصابة جديدة.

  

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

المغرب الصحة العالميه الإصابة بفيروس كورونا 44 إصابة

أخبار تهمك

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

منذ ساعة

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

عقب إصابات كورونا.. قرارات نارية لجامعة القاهرة بشأن معهد الأورام

منذ ساعة

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 9 ساعات

لأول مرة.. فتحي يكشف عن سبب رحيله من الأهلي ودور فايلر في هذا القرار

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الجزائر.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 367 حالة

البنتاجون: الجيش الأمريكي يسجل 288 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المغرب تعلن تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

لومبارديا الإيطالي يعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

جامعة "هوبكنز": أمريكا تسجل رقم قياسي جديد في عدد وفيات كورونا

المغرب تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 25 حالة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

09:01 ص

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

09:20 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم