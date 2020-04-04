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اعتقال الآلاف بأمريكا الوسطى لانتهاكهم قواعد مكافحة كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:41 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
اعتُقل آلاف الأشخاص في أنحاء أمريكا الوسطى لانتهاكهم القواعد التي وضعتها حكوماتهم للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد سريع الانتشار في منطقة بها موارد طبية أقل من الدول المتقدمة، وفقا لما اوردته "رويترز".

أمريكا الوسطى هي موطن لعدد كبير من السكان الفقراء مع عدم وجود خيارات للعمل من المنزل، أو أخذ إجازة مرضية مدفوعة الأجر أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي لأنهم يعملون في ظل الاقتصاد غير الرسمي ويعيشون في ظروف مزدحمة.

وقالت سلطات هندوراس إنه تم اعتقال نحو 250 2 شخصًا لانتهاكهم حظر التجول المفروض منذ منتصف مارس، بينما قالت السلطات الغواتيمالية إنه تم احتجاز 5705 شخصًا لمغادرتهم منازلهم دون مبرر.

في بنما، تم اعتقال أكثر من 5000 شخص في الأسابيع الأخيرة بسبب انتهاك قواعد حظر التجول. تم اعتقال 424 شخصًا آخرين لعدم امتثالهم للقواعد الأخيرة التي تقصر الرجال والنساء على مغادرة المنزل لأيام بديلة.

وفي الوقت نفسه، في السلفادور، تم اعتقال 712 شخصًا لعدم امتثالهم للحجر الإلزامي المنزلي الذي أصدره الرئيس نايب بوكيلي، وتم نقلهم إلى مراكز الاحتواء.

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