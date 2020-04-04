Advertisements

الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر

السبت 04/أبريل/2020 - 09:46 ص
حسام مجدي


أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع باهر المحمدي  الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.

وقد أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي موافقة تامة على التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في النادي الأحمر.

وسيبدأ النادي الأهلي في الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.

أخبار تهمك

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

لأول مرة.. فتحي يكشف عن سبب رحيله من الأهلي ودور فايلر في هذا القرار

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 9 ساعات

عقب إصابات كورونا.. قرارات نارية لجامعة القاهرة بشأن معهد الأورام

منذ ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ يوم

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

منذ ساعة الا ربع

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

09:01 ص

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

09:20 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم