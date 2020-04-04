الخطيب يعطي الضوء الأخضر لضم نجم منتخب مصر









أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب النادي الأهلي في التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.





وقد أبدى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي موافقة تامة على التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى في النادي الأحمر.





وسيبدأ النادي الأهلي في الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة لضم باهر المحمدي في الصيف القادم.



