أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 4-4-2020 في الأسواق المحلية

تواجه أسعار الدواجن حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية حيث شهد الميلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الاعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتعاود الاستقرار مرة أخرى.





أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء من المزرعة الي 27 جنيه ، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي نحو 40 جنيه ، ووصل سعر كرتونة البيض الي 30.5 جنيه.





أسعار بورصة الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 33 جنيه

سعر كيلو الأمهات 21 جنيه

سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه





أسعار البيض اليوم السبت 4-4-2020





سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه

سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه

سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه





أسعار الكتاكيت اليوم السبت





سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه

سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه

سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه









من جانبها أعلنت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن بورصة الدواجن تشهد بعد أن ارتفعت أسعار الدواجن بشكل طفيفا فى بداية القرارات الاحترازية، لكنها عادوت الانخفاض ليتراوح سعر الدواجن من المزرعة بين 25 – 27 جنيها للكيلو.











