Advertisements

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 4-4-2020 في الأسواق المحلية

السبت 04/أبريل/2020 - 09:36 ص
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
تواجه أسعار الدواجن حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية حيث شهد الميلو ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية التى اعقبت الاعلان عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتعاود الاستقرار مرة أخرى.

أسعار الدواجن اليوم 
وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء  من المزرعة الي 27 جنيه ، بينما سجل كيلو الدواجن البلدي نحو 40 جنيه ، ووصل سعر كرتونة البيض الي 30.5 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن اليوم 

سعر كيلو لحم أبيض 33 جنيه 
سعر كيلو الأمهات  21 جنيه 
سعر كيلو لحم ساسو 40 جنيه
سعر كيلو الفراخ البلدي 40 جنيه 
سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه 
سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه
سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه
سعر كيلو بط مولار 26 جنيه

أسعار البيض اليوم السبت 4-4-2020

سعر كرتونة البيض الأبيض 30.5 جنيه 
سعر كرتونة البيض الأحمر32 جنيه 
سعر كرتونة البيض بلدي 41.75 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 10.25 إلى 12.9 جنيه
سعر الكتكوت أحمر ساسو عمر يوم من 3.75 إلى 4 جنيه
 سعر كتكوت بلدي عمر يوم 1 إلى 1.1 جنيه


من جانبها أعلنت  شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن بورصة الدواجن تشهد بعد أن ارتفعت  أسعار الدواجن  بشكل طفيفا فى بداية القرارات الاحترازية، لكنها عادوت الانخفاض ليتراوح سعر الدواجن من المزرعة بين 25 – 27 جنيها للكيلو.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا الدواجن الاجراءات الإحترازية اسعر الدواجن الان اسعار بورصة الدواجن اليوم اسعار الدواجن

أخبار تهمك

مفاجأة صادمة بشأن كارثة سببها بعض العائدين من الخارج

منذ يوم

آخرها "أبو ربيع".. 6 قرى مصرية عُزلت لمنع تفشي كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"القومي للأورام" يكشف تفاصيل ظهور إصابات بالكورونا بين العاملين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.."البنك الدولي" يتوقع كارثة اقتصادية بسبب فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

فتحي يرد على تصريحاته ضد الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تدخله في انتقال أحمد فتحي لبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

عقب إصابات كورونا.. قرارات نارية لجامعة القاهرة بشأن معهد الأورام

منذ أقل من ساعة

هل يمد حظر التجوال أسبوعين آخرين؟.. مجلس الوزراء يحسم الأمر

منذ يوم

الصحة العالمية تحذر دول المنطقة من كارثة وتطالبها بـ حجر "أكثر صرامة"

منذ يوم

لأول مرة.. فتحي يكشف عن سبب رحيله من الأهلي ودور فايلر في هذا القرار

منذ ساعة و 22 دقيقة

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

منذ 42 دقيقة

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

منذ ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم السبت 25 -5-2019 في الأسواق

اسعار بورصة الدواجن اليوم في الاسواق السبت 19-10-2019

اسعار الفراخ البيضا اليوم الاثنين 28-10-2019 في الاسواق.. وكرتونة البيض تستقر في المحلات

اسعار الفراخ البيضا اليوم الأربعاء 30-10-2019.. استقرار اسعار الكتاكيت في الأسواق

اسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 4-11-2019 .. استقرار متواصل في الاسواق المحلية

اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 ..وكيلو الأبيض يبدأ من 20 جنيها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:47 م

أول بيان من الفريق المصري مكتشف علاج كورونا

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

11:41 م

فرصة لتفشي كورونا.. عمرو أديب يكشف عن كارثة حدثت أمس من بعض المواطنين

09:20 ص

كارثة في معهد الأورام.. هكذا أصيب 3 أطباء و9 ممرضين بكورونا

09:01 ص

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

08:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم